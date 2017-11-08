В Узбекистан с визитом прибывает делегация ЕС

Делегация Европейского союза во главе с Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини 9 ноября посетит Узбекистан. По данным пресс-службы МИД республики, в состав делегации входят Комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и другие официальные лица.

Сообщается, что высокопоставленные представители Евросоюза будут приняты президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

В рамках визита делегации ЕС примет участие в межрегиональной министерской встрече «Европейский союз – Центральная Азия» и международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».



На международной конференции под эгидой ООН, которая пройдет 10-11 ноября в Самарканде, примут участие 500 человек, в частности, министры иностранных дел стран региона, правительственные делегации из СНГ, Европы, Азии и Америки, представители более десяти международных организаций, более сотни международных экспертов и журналистов.

Ожидается, что к его участникам обратятся помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и другие.

О том, что Федерика Могерини планирует посетить Узбекистан в этом месяце, «Озодлику» стало известно в конце сентября.

Об этом в своем интервью нашему радио сообщил Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии, посол Петер Буриан. По словам Буриана, после смены власти в Узбекистане, ЕС высоко оценил динамику положительных изменений, происходящих в этой стране.

17 июля этого года состоялись первые после смерти Ислама Каримова переговоры на высоком уровне между представителями Европейского Союза и правительством Узбекистана, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с развитием демократии и соблюдением прав человека в Узбекистане.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщил действующий президент ЕС, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

– Мы не обсуждали на этой встрече события, произошедшие в Узбекистане в 2005 году. Но это не означает, что мы воздержались от обсуждения этой темы. Во время встречи мы говорили о правах человека, фундаментальных свободах и верховенстве закона, – говорил журналистам Свен Миксер.

В свою очередь, на пресс-конференции после встречи с президентом ЕС глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов сказал следующее:

– Мы не обсуждали события, произошедшие в Андижане в 2005 году. Мы уже проводили широкомасштабное расследование этих событий и дали всем нашим партнерам исчерпывающие ответы на все их вопросы, – говорил Камилов.