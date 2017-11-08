Джавад Зариф прибыл в Таджикистан
Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана, прибыл в Таджикистан с однодневным визитом. В международном аэропорту города Душанбе утром 8 ноября высокопоставленного гостя встретил первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомидин Зохиди.
В ходе визита г-н Зариф проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и со спикерами обоих палат парламента Таджикистана.
Сегодня вечером г-н Джавад Зариф примет участие в церемонии открытия нового здания посольства Ирана в Таджикистане. Ранее сообщалось, что в соответствии с проектом, напротив фасада будет установлено архитектурное сооружение, символизирующее дружбу трех персоязычных стран – Таджикистана, Афганистана и Ирана.
Бахром Касыми, пресс-секретарь МИД Ирана, сообщил местным СМИ, что Мохаммад Джавад Зариф посетит Душанбе по приглашению руководства Таджикистана.
Глава МИД Ирана стал первым высокопоставленным иранским чиновником, посещающим Таджикистана за последние несколько лет.
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