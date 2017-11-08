На суд по делу Улюкаева принесли 2 миллиона долларов

На заседание суда по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева принесли 2 миллиона долларов. Как сообщает «Интерфакс», сторона обвинения намерена предъявить суду деньги, которые чиновник хотел получить в качестве взятки.

По данным СМИ, купюры находятся в большой картонной коробке и полиэтиленовом пакете.

В октябре прокурор продемонстрировал в суде видеоролик, на котором запечатлен предполагаемый момент получения Улюкаевым взятки. На одной из записей видно, как министр выходит из машины и забирает сумку, стоящую рядом с гаражом компании «Роснефть».

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса «Роснефти». По версии следствия, чиновник вымогал у главы компании Игоря Сечина взятку за положительную оценку сделки по покупке «Башнефти». Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны руководителя «Роснефти» и Федеральной службы безопасности. Улюкаев находится под домашним арестом.