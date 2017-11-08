Белый дом сделал заявление по случаю Дня жертв коммунизма 7 ноября, который, как отмечается, «знаменует собой 100 лет с тех пор, как в России произошла большевистская революция». Американская администрация отмечает, что «большевистская революция породила Советский Союз и мрачные десятилетия гнетущего коммунизма, политическую философию, несовместимую со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни».

Соединенные Штаты заявляют о своей решимости быть на стороне всех тех, кто жаждет светлого и свободного будущего, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.



«За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли эксплуатации, насилию и невыразимым разрушениям. Эти движения, под ложным предлогом освобождения, систематически лишали невинных людей их предназначенных богом прав на свободное волеизъявление, свободу ассоциации и бесчисленных других прав, которые мы считаем священными», – говорится в заявлении. «Граждане, жаждущие свободы, были подчинены государству принуждением, насилием и страхом», – напоминает пресс-служба Белого дома. Далее говорится, что «сегодня мы помним тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать от коммунизма».

7 ноября 2017 года отмечалось столетие Октябрьской революции в России, в результате которой к власти пришли большевики. Их правление формально было закончено в 1991 году с распадом СССР.