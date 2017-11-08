Два человека погибли в результате атаки «ИГ» на телестанцию в Кабуле

Два человека погибли и по крайней мере 20 ранены в результате нападения на частную телевизионную станцию Shamshad TV в Кабуле. «Одетые в полицейскую форму люди вошли и бросили ручные гранаты, убив одного из наших сотрудников охраны и ранив второго», – сказал агентству Tolo News Абед Эхсас, директор новостных передач Shamshad TV.

Официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш сказал, что два сотрудника сил безопасности погибли, двое нападавших были убиты. Он сказал, что полиция опечатала помещение телестанции и проводит расследование.

Силы афганского спецназа попали в захваченное здание через отверстие, взорвав часть бетонной стены. Reuters сообщает, что несколько сотрудников телеканала получили огнестрельные ранения, других придавило падающими стеклами. Некоторые из работников выпрыгнули из окон здания.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», заявив об этом через аффилированный новостной ресурс Amaq. Боевики движения «Талибан» отвергли причастность к атаке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил нападение во время выступления в Брюсселе. Заместитель директора международной правозащитной организации Amnesty International по Южной Азии назвал атаку «ужасающим преступлением, трагически обнажающим риски, с которыми сталкиваются журналисты в своей законной деятельности».