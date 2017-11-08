Суд под Парижем отклонил иск Баку против французских журналистов

Французский суд отклонил иск правительства Азербайджана к двум французским журналистам, которых Баку обвинял в клевете. Обвиняемые и выступающие за свободу слова активисты назвали это дело попыткой Азербайджана экспортировать цензуру за пределы страны.

Журналистов-вещателей Элиз Люсе и Лорана Ришара Баку обвинял в распространении клеветнической информации из-за материалов, вышедших два года назад. В них журналисты, освещавшие визит тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда в Азербайджан, назвали эту страну в Закавказье «диктатурой».

Это первый случай, когда французский суд сталкивается с иском против журналистов, предъявленным иностранным правительством. «Закон о прессе приведен в действие, чтобы предотвратить политическую цензуру», – говорится в постановлении председателя суда в Нантере, пригороде Парижа, 7 ноября.

Представляя свою расследовательскую программу о визите Олланда в Азербайджан, Люсе в эфире телеканала France 2 в сентябре 2015 года охарактеризовала Азербайджан как «одну из самых суровых диктатур в мире». В передаче в формате интервью на радиостанции France Info Ришар назвал Азербайджан «диктатурой». Ришар и его оператор были ненадолго задержаны в Баку во время командировки в мае 2014 года, их аппаратуру тогда изъяли.