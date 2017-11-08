Националисты России собирают подписи против установки в Москве памятника Ислама Каримову (видео)

В Москве начался сбор подписей против установки в российской столице памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Инициатор мероприятия, член партии ЛДПР Георгий Городецкий в беседе с репортером «Озодлика» заявил, что в столице России не будет установлен памятник «русофобу и диктатору» Исламу Каримову. Кроме того, он считает, что Россия должна ввести визовый режим в отношении «бескультурных узбеков, которые не умеют ни писать, ни читать на русском языке».

Московские русофилы против установки памятника Каримову

На сайте Change.org появилась петиция под заголовком «Против установки в Москве памятника президенту Узбекистана Исламу Каримову».

«Мы, нижеподписавшиеся граждане Российской Федерации, выражаем свое крайнее недовольство решением мэра Москвы Сергея Собянина по установке в российской столице за счет бюджета города Москвы памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. ... Хотим напомнить, что Ислам Каримов является символом среднеазиатской русофобии, беззакония и узурпации власти (правил с 24 марта 1990 года по 2 сентября 2016 года)», – говорится в тексте петиции.

В тексте петиции также отмечено, что «в период президентства Ислама Каримова в Узбекистане безнаказанно совершались акты агрессии по отношению к русскоязычным жителям данной республики (русские, татары, обрусевшие евреи и т.д.), алфавит был изменен с кириллицы на латиницу, а также по поручению Каримова были осуществлены программы по дерусификации и десоветизации республики и уничтожены почти все мемориалы, посвященные Великой Отечественной Войне».

Данную петицию поддержало уже более 6 тысяч человек.

«Каримов не имел никаких заслуг ни перед Москвой, ни перед москвичами»

По словам члена партии ЛДПР Георгия Городецкого, являющегося инциатором петиции против установки памятника Исламу Каримову в Москве, после сбора подписей петиция будет направлена лично президенту РФ Владимиру Путину.

«Каримов – личность однозначная. Это – мерзавец. Итогом его управления стало то, что народ республики просто побежал. Сейчас граждане Узбекистана готовы жить в подвалах, питаться непонятно чем лишь бы не возвращаться в страну, которой правил Каримов почти три десятка лет», – говорит в обнародованном в Интернете видеообращении Георгий Городецкий.

​Мигранты – основная мишень российских националистов

Стоит отметить, что мнения, высказанные Городецким, всегда звучат практически на всех митингах и шествиях националистов и бритоголовых.

Никому не секрет, что из уст членов партии ЛДПР неоднократно звучали высказывания о том, что «русскоязычные жители подвергаются гонениям в Узбекистане», что «узбеки являются бескультурным, неграмотным и отсталым народом», что «большая часть преступлений в России совершается мигрантами», что «не говорящие по-русски захватывают Россию», а также то, что что «в РФ мигранты оставляют местных жителей без работы».

Однако эксперты высказали сомнения относительно заявления представителя МВД РФ Михаила Трубникова о том, что «изнасилования в стране в 75% случаев совершают мигранты из стран Центральной Азии». Всего лишь три года назад ГУВД Москвы сообщило о том, что в 2014 году в российской столице было зарегистрировано 182.873 преступления, в том числе 4,6 процента совершено иностранными гражданами.

Согласно данным российских правоохранительных органов всего в России в 2014 году было зарегистрировано 2166,4 тысячи преступлений, из них только 2 процента приходятся на долю иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее заместитель начальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по городу Москве, полковник полиции Олеса Алешина сообщала о ежегодном сокращеним количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Согласно официальным статистическим данным, за 9 месяцев 2016 года в Москве было зарегистрировано 130 тысяч преступлений, из них 6434 преступления совершено иностранными гражданами, в частности, 1234 преступления совершены гражданами Узбекистана.

Памятник Каримову появиться в районе Якиманка

Ровно год назад, 1 ноября 2016 года мэр города Москвы Сергей Собянин распорядился об установке памятника Исламу Каримову, который должен появиться рядом с Гостевым домом при посольстве Узбекистана в РФ в районе Якиманка до 31 декабря 2019 года.

Сообщалось, что инициатива установки памятника Каримову в Москве принадлежит группе деятелей науки, политики и культуры России и Узбекистана.

Финансирование скульптурной части создания памятника в размере 35 млн рублей возьмет на себя узбекская сторона, но строительные работы и работы по благоустройству скверы будут проведены за счет бюджета Москвы.

Узбекистан при Каримове подвергался жесткой критике за отсутствие экономических реформ, тотальную коррупцию и кумовство. В стране используется принудительный труд при сборе хлопка, а узбекскую судебную систему обвиняют в применении пыток к задержанным.

В России проживает одна из самых больших узбекских диаспор в мире – около 2 миллионов человек. По данным ФМС РФ, в России сегодня находятся более 1 миллиона 700 трудовых мигрантов, а еще более 200 тысяч узбеков живут в стране постоянно.

Напомним, что первый памятник Исламу Каримову за рубежом был открыт 7 марта 2017 года в туркменском городе Туркменабад.

Ислам Каримов руководил Узбекистаном с 1989 года. Он скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. Каримов был похоронен на своей родине в Самарканде. Его могила уже стала объекта паломничества в Узбекистане.