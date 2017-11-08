Делегация ЕБРР приехала в Узбекистан на открытие своего офиса

В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча первого зампреда Сената, национального управляющего в ЕБРР от Узбекистана С.Сафоева с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе первого вице-Президента Ф.Беннетта.

Узбекская сторона поблагодарила Совет директоров ЕБРР за выделение кредитных средств малому и среднему бизнесу республики. Напомним, что 18 октября и 1 ноября Советом директоров единогласно было одобрено решение по выделению кредитных средств Узбекистану на сумму свыше 120 миллионов долларов США до принятия Страновой стратегии, что является беспрецедентным случаем, передает пресс-служба Сената республики.

Во время пребывания делегации эксперты Европейского банка примут участие в Международном «круглом столе» по совершенствованию инвестиционного климата Узбекистана, семинар-тренинге для субъектов малого и среднего бизнеса Ташкента, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областей, а также в открытии офиса Европейского банка в городе Ташкенте.

Напомним, с 1991 по 2007 год ЕБРР инвестировал в 54 проекта в Узбекистане средства, эквивалентные почти 823 млн евро. В 2003 году ЕБРР выразил недовольство узбекскими партнерами, раскритиковав их за авторитарность, непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова и систематические пытки в местах лишения свободы. Банк призвал Узбекистан улучшить политическую и экономическую ситуацию в стране. В ноябре 2007 года ЕБРР выдал последний кредит узбекской структуре, после чего деловые отношения с Узбекистаном были практически заморожены, банк занимался лишь поддержкой имеющегося портфеля инвестиций и подготовкой экономических прогнозов для этой страны. Сотрудничество между ЕБРР и Узбекистаном возобновилось при новом президенте – Шавкате Шавкате Мирзияеве – в 2017 году.