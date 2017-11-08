Именем матери Назарбаева назовут село в Казахстане

На сессии Жамбылского областного совета 6 ноября приняли решение переименовать село Касык, в котором, по официальной историографии, родилась мать президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. За новое название населенного пункта – Альжан-ана (в переводе – «Мать Альжан», так звали мать Назарбаева) – проголосовали единогласно.

Как сообщили в облсовете (маслихате), на сессии присутствовало 28 депутатов, воздержавшихся или высказавшихся против не было. Инициатива, как заверяют в маслихате, исходила от жителей Касыкского сельского округа.

– У меня 114 страниц основания, это подписи всех жителей этого сельского округа. Сто с лишим домов. Это не дело одного дня: вынесли на голосование, подняли руки и все. Это не вчера начали. Районный маслихат принимает решение, рассматривает ономастическая комиссия, вносит предложение в акимат области. Аким передает в облсовет, – говорит один из сотрудников маслихата.

Депутат областного маслихата Ерболат Саурыков говорит, что его коллеги единогласно поддержали инициативу переименовать село. «Родившая такого человека, как наш президент, достойна. Если каждая мать родит такого сына, у нас действительно будет цивилизация», – сказал он.

Село Касык расположено в Кордайском районе Жамбылской области близ границы с Кыргызстаном. По данным переписи 2009 года, в населенном пункте живет около трех с половиной тысяч человек.