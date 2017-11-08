Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана, посетит Таджикистан с однодневным визитом. По информации источников, иранский министр прибудет в Душанбе 8 ноября. В тот же день Зариф примет участие в церемонии открытия нового здания посольства Ирана в Таджикистане.

Ранее сообщалось, что в соответствии с проектом, напротив фасада нового диппредставительства будет установлено архитектурное сооружение, символизирующее дружбу трех персоязычных стран – Таджикистана, Афганистана и Ирана.

Власти Таджикистана пока не подтвердили информацию о визите высокопоставленного иранского гостя. Намечены ли переговоры Мохаммад Джавада Зарифа с руководством Таджикистана – не сообщается. Глава МИД Ирана, скорее всего, станет первым высокопоставленным иранским чиновником, посещающим Таджикистана за последние несколько лет.

Сейчас таджикско-иранские отношения переживают не лучшие времена. Недоверие между странами усилилось в конце 2015 года после приглашения председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири в Тегеран для участия на международной конференции «Исламское единство». Позже по таджикскому ТВ показали документальный фильм о финансировании Тегераном громких убийств в годы гражданской войны в Таджикистане, подготовленного МВД страны.

По сообщениям СМИ, Мохаммад Джавад Зариф примет участие в международной конференции, которая пройдет 10-11 ноября под эгидой ООН в Самарканде. В МИД Таджикистана сообщили, что намечено выступление на конференции главы внешнеполитического ведомства страны Сироджиддина Аслова.