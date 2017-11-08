Порошенко утвердил контроль СБУ над гастролями российских артистов

Российским артистам теперь необходимо будет уведомлять Службу безопасности Украины (СБУ) о предстоящих гастролях на территории этого государства. Соответствующий документ во вторник подписал президент Петр Порошенко.

Согласно документу, представителям российских артистов нужно будет направить уведомление не позднее чем за 30 дней до выступления, после чего дождаться ответа украинского ведомства. Приказом также утвержден список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Помимо этого, документ, подписанный Порошенко, запрещает «пропаганду государства-агрессора и ее органов власти» во время концертов, а также призывы к пропаганде сепаратизма.

Ранее СБУ неоднократно запрещала въезд в страну российским артистам, которых Киев считает угрозой государственной безопасности. В их числе – Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юрий Шевчук, Земфира и многие другие исполнители.

Одной из причин отказа являются гастроли в аннексированном Россией Крыму. Из-за этого на Евровидение-2017 не попала российская певица Юлия Самойлова. После этого Москва отказалась от участия в конкурсе и его трансляции на государственных телеканалах.