В Самарканде пройдет крупная международная конференция по региональной безопасности

10-11 ноября в Самарканде состоится международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«Форум станет одним из важных практических шагов по реализации инициатив, озвученных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым с трибуны 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и направленных на обеспечение безопасности, социально-экономического процветания и укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии», – отмечают в ведомстве.

В соответствии с программой форума, к его участникам обратятся помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча, Помощник Генерального секретаря ООН, директор Регионального бюро по странам Европы и СНГ Программы развития ООН Джихан Султаноглу, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Европейский комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица, Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, Председатель Исполкома – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, руководители других международных структур.

На конференции также выступят главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Ирана, Афганистана, а также старший директор по делам Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Лиза Кёртис и другие официальные лица зарубежных государств.

Ожидается, что проведение Самаркандской конференции предоставит возможность его участникам обменяться мнениями по актуальным вопросам безопасности и развития региона, выработать предложения по эффективным путям их решения.

Двухдневный форум позволит обсудить конкретные направления наращивания сотрудничества между центральноазиатскими странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также роль международных организаций и государств-партнеров в содействии реализации региональных проектов развития и повышении потенциала стран в противодействии современным вызовам и угрозам.

По информации оргкомитета, всего в работе крупнейшего международного мероприятия примут участие более 500 человек из государств СНГ, Европы, Азии и Америки, руководство свыше 10 международных организаций.