Из дома адвоката Текебаева украдена копия уголовного дела

В 4 часа утра 7 ноября в дом адвоката Каната Хасанова проникли неизвестные и украли уголовного дела Омурбека Текебаева. Видео с места происшествия на своей страничке в Facebook'е опубликовал другой адвокат лидера партии «Ата Мекен» Искен Афиджанов.

Как предполагается, воры проникли в дом через окно кухни. На видеозаписи Канат Хасанов рассказывает, что неизвестные, проникшие в его дом, украли подарочный пистолет и материалы уголовного дела. «У меня был подарочный пистолет. Он даже не газовый и не травматический, типа игрушечного. Его нет. И нет копии уголовного дела Омурбека Чиркешовича [Текебаева]. У меня была небольшая папка по делу Текебаева, накопительная. И ее нет. В основном, ничего не пропало. Таких ценных вещей не было», – рассказал Хасанов.

По словам адвоката, он вызвал милицию, они проводят следственные мероприятия. Канат Хасанов защищал Омурбека Текебаева на процессе по делу вокруг «Мегакома».

Первомайский районный суд Бишкека 16 августа признал Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшенкула Чотонова виновными в получении 1 млн долларов по делу компании «Мегаком» и приговорил каждого к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 2 октября Бишкекский городской суд решил оставить без изменений этот приговор.