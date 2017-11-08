Казахстанские фигуранты «райских досье» утверждают, что ничего «не знают» о связанных с ними офшорах (видео)

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбит Атамкулов и председатель правления государственной газодобывающей компании «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев отреагировали на обвинения в том, что с ними связаны несколько офшорных структур, в которые они выводят активы и не платят с них налоги.

Офшоры Атамкулова и Мынбаева нашел Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). У Атамкулова и его брата нашлась зарегистрированная на Мальте компания Centraz Finance Ltd., основанная еще в 1998 году. Она, судя по регистрационным данным, до сих пор ведет хозяйственную деятельность и занимается производством и продажей вина.

Атамкулов заявил, что Centraz Finance Ltd действительно была создана в 1998 году. «Была работа по привлечению международных инвестиций в Казахстан. Но из-за финансового кризиса в России и последовавшей девальвации тенге, компанию пришлось закрыть», – пояснил он, заверив, что вышел из состава учредителей задолго до того, как перешел работать на госслужбу.

«Мною было направлено письмо партнерам о моем выходе из этого проекта. Но последующие действия о моем выходе соответствующим образом не были задокументированы. И я об этом узнал только вчера. Я не знал, что с 98-го года эта компания осталась, существует», – сказал министр.

Сауат Мынбаев оказался акционером зарегистрированной на Бермудских островах компании Meridian Capital Ltd. Расследователи ICIJ утверждают, что через этот офшор Мынбаев вкладывал деньги в предприятия горнодобывающей, золотодобывающей отраслей, а также в нефтяные компании. Сейчас Meridian Capital принадлежат несколько аэропортов в России и Казахстане.

Эксперты напоминают, что Meridian была зарегистрирована в 2002-1003 года, именно тогда когда Мынбаев временно уходил с работы в госструктурах. Мынбаев на эти обвинения отвечает, что сейчас «не имеет офшорных счетов» и никак не связан с Meridian. По его версии, в 2003 году он передал свою долю участия в компании третьим лицам.