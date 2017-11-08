СМИ: китайских туристов перестали возить в КНДР перед визитом Трампа

Китайские туроператоры получили распоряжение временно прекратить поездки в столицу КНДР Пхеньян. Туристов разрешили возить только в однодневные туры в город Синыйджу на границе с Китаем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников в индустрии. Ограничения ввели за день до первого официального визита в Китай президента США Дональда Трампа.

Туризм является одним из немногих источников дохода для Северной Кореи. При этом 80 процентов туристов приезжают в страну из Китая. Экспорт угля, морепродуктов и текстиля из КНДР сократился из-за международных санкций.

Дональд Трамп призывает власти Китая усилить давление на режим Ким Чен Ына. Одним из главных пунктов переговоров президента США с китайским лидером Си Цзиньпинем станет ядерная программа Пхеньяна. 7 ноября Трамп заявил, что власти КНДР должны сесть за стол переговоров и заключить соглашение об отказе от разработки ядерного оружия.



Ранее Трамп отмечал, что Россия препятствует усилиям США избавить Северную Корею от ядерного оружия, в то время как Китай оказывает помощь в этом. В августе Северная Корея открыла первое туристическое агентство в России.