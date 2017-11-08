Что происходит с принцами в Саудовской Аравии. Коротко

В Саудовской Аравии разворачивается целый триллер вокруг принцев и чиновников. Новости о них возникают одна за другой: арестованы 11 принцев и 4 министра – их обвиняют в растрате средств. Потерпел крушение вертолет – погиб еще один принц. Настоящее Время рассказывает о расколе в королевской семье.

Все началось 4 ноября. Тогда 81-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз подписал указ о создании антикоррупционного комитета. Уже через несколько часов комитет приступил к работе и арестовал 11 членов королевской семьи, четырех действующих и 34 бывших министра.

Возглавил быстродействующий комитет принц 32-летний Мухаммед бин Салман. С 2015 года он был министром обороны, а в июне этого года по решению отца стал еще и наследным принцем. Для этого король Саудовской Аравии отменил традицию передачи власти от брата к брату. Это, конечно, совсем не порадовало его братьев и особенно Мухаммеда бен Наифа, который и должен был править страной. Напряжение в королевской семье возрастало и наследник престола решил действовать.

Среди арестованных:

62-летний миллиардер, племянник короля Салмана принц аль-Валид бин Таляль – один из самых богатых людей в мире. Forbes ценивает его состояние в $19 млрд. Бин Талал является акционером Twitter, Citigroup и корпорации 21st Century Fox.

принц Митеб бин Абдулла, министр национальной гвардии Саудовской Аравии. Он был одним из последних представителей «старой» команды в силовых структурах королевства.

Престолонаследный принц Мохаммед бин Салман уже начал готовить реформы. Он даже заявил о возвращении к «умеренному исламу», имея ввиду смягчение ультраконсервативных порядков в королевстве. Пока, правда, сделаны лишь небольшие уступки, например, разрешено женщинам управлять автомобилем и ходить на стадионы. Но планы у бин Салмана, по его словам, грандиозные.

И судя по всему в эти планы не входили некоторые влиятельные члены семьи. Они и оказались на скамье подсудимых. Этим арестом бин Салман убил сразу двух зайцев: избавился от неугодных и завоевал очки у простого народа.

«Нет сомнений, что эти задержания смягчат гнев простых граждан, которым казалось, что верховные лидера, чьи имена были названы, были неприкасаемые и неподконтрольные законам. Но срочность таких арестов и их широкое освещение демонстрирует: неподвластных закону нет, в конце концов это пойдет на пользу гражданам и развитию страны», – считает политолог Мансур аль-Амеер.