Новым директором киностудии «Узбекфильм» назначен Фатих Джалалов

Фатих Джалалов назначен исполняющим обязанности главы АО «Узбекфильм», сообщается на сайте Национального агентства «Узбеккино».

Напомним, что предыдущий руководитель «Узбекфильма» Хилол Насимов покинул свой пост. Решение об этом было принято на внеочередном собрании киностудии 27 октября.

Фатих Джалалов является актером театра и кино. В 1984 году окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института им. А.Островского (ТТХИ).

Ранее он работал на посту первого заместителя министра по делам культуры и спорта Узбекистана, а также в системе «Узбеккино», является заслуженным артистом Узбекистана.