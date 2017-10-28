Глава «Узбекфильма» Хилол Насимов снят с должности

На внеочередном собрании 27 октября в акционерном обществе «Узбекфильм» были обсуждены «недостатки и проблемы» в киностудии. По итогам собрания было принято решение о снятии с должности директора киностудии Хилола Насимова.

Об этом сообщила пресс-служба «Узбекфильма».

«На собрании были заслушаны предложения об учреждении здорового климата в киностудии. Кроме того, на собрании были рассмотрены организационные вопросы. Хилол Насимов был освобожден от должности директора АО «Узбекфильм» в связи с переходом на другую работу», – говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

Хилол Насимов был назначен директором «Узбекфильма» в апреле 2016 года.