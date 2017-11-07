В Казахстане родители судятся за права их детей на учебу в платках

Родители четырех учениц младших и средних классов городских общеобразовательных школ Уральска № 7 и № 37 добиваются через суд, чтобы их дочерей допустили на занятия. Об этом Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода) сообщил юрист Арман Абдрашит, представляющий интересы родителей школьниц.

По словам юриста, родители намерены оспорить в суде законность пунктов правил внутреннего распорядка школ и приказа министра образования и науки от 14 января 2016 года, согласно которому «включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается».

Арман Абдрашит говорит, что данные пункты противоречат статье 30 Конституции Казахстана, «гарантирующей бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях» и прописывающей, что «среднее образование обязательно». Юрист утверждает, что «ученицы не носят платки или хиджабы, а носят казахский национальный головной убор – кимешек белого цвета». При этом, со слов Абдрашита, все ученицы носят форму, образец которой установлен школой.

Один из истцов, Асет Султанулы, рассказал, что его дочь учится в 1-м классе школы № 7 Уральска и с середины октября руководство школы запретило посещать занятия в головном уборе. По словам Султанулы, сейчас его дочь не ходит в школу.

Директор школы № 7 Виктор Протасов отказался от комментариев, посоветовав обратиться в городской отдел образования. На сегодня и завтра назначены предварительные беседы по исковым заявлениям родителей в гражданском суде Уральска № 2.

Ранее и.о. руководителя областного управления образования Зауре Гумарова заявила на брифинге, что «все учащиеся обязаны соблюдать правила ношения школьной формы».