Премьер Турции приветствовал возобновление выдачи виз США

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым расценил как позитивный шаг частичное возобновление выдачи виз США, но сказал, что Вашингтон должен экстрадировать проповедника турецкого происхождения Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации неудачного военного переворота в Турции в прошлом году. Йылдырым заявил об этом журналистам перед отъездом в Вашингтон, где он должен встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что возобновят выдачу виз в Турции после получения заверений в отношении безопасности местного персонала. В прошлом месяце Вашингтон прекратил выдачу виз в своих представительствах в Турции, из-за задержаний двух местных сотрудников.

В мае переводчик консульства США в южной провинции Адана был арестован, а совсем недавно сотрудник администрации США по борьбе с наркотиками (DEA) был задержан в Стамбуле. Оба обвиняются в причастности к попытке государственного переворота. Посольство США заявило, что обвинения необоснованны. Турция выражала возмущение нежеланием США выдать священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, который живет в Пенсильвании с 1999 года и которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота. Представители США заявили, что суд требует достаточных доказательств для его экстрадиции.