Трамп: «Северная Корея – это всемирная угроза, требующая общих действий»

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Соединенные Штаты готовы использовать весь спектр военных мер, чтобы остановить возможное нападение Северной Кореи, но отметил, что сосредоточен на использовании «всех доступных инструментов, помимо военных действий», чтобы предотвратить конфликт. «Северная Корея – это всемирная угроза, которая требует действий всего мира», – сказал Трамп журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом Трамп заявил после того, как два лидера провели официальные переговоры в президентском «Голубом доме» в Сеуле, где Мун выразил надежду, что визит Трампа ослабит беспокойство Южной Кореи по проблеме КНДР и послужит «поворотным пунктом в разрешении северокорейского ядерного вопроса».

Среди других тем переговоров также коммерческие отношения, поскольку президент США стремится добиться новых условий для соглашения о свободной торговле США и Южной Кореи.

Трамп, прибывший в Южную Корею 7 ноября, обратил особое внимание на сохраняющуюся напряженность в связи с развитием ядерных и ракетных программ Северной Кореи. Он заявил, что в конечном итоге «давление на Северную Корею сработает, потому что это всегда срабатывает – должно получиться». Трамп заявил о необходимости давления на КНДР во время обеда с американскими и южнокорейскими военнослужащими.

Накануне Трамп побывал в Японии, где объявил о полной поддержке Токио. Обе стороны согласились в том, что «сохраняются все варианты действий» в отношении Пхеньяна, и назвали ядерные амбиции КНДР «угрозой цивилизованному и международному миру, а также стабильности».

Во время своего 24-часового пребывания в Южной Корее Трамп не планирует посещать демилитаризованную зону, которая разделяет Северную и Южную Корею.