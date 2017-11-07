В Кабуле совершено нападение на здание телекомпании

В Кабуле совершено вооруженное нападение на здание частного телеканала Shamshad TV, в здании слышны выстрелы, сообщает Афганская редакция Радио Свобода со ссылкой на полицию. Некоторым из журналистов и сотрудников телеканала удалось бежать из здания. Однако часть персонала все еще остается внутри здания, где орудуют нападавшие.

По сообщениям очевидцев, по меньшей мере трое нападавших проникли утром 7 ноября в здание телеканала, вещающего на пушту. До нападения, как сообщается, прогремел взрыв. Представитель полиции Кабула Басир Муджахид сообщил, что есть опасения по поводу наличия жертв. Он добавил, что цифры пока неизвестны.

Аккаунт телеканала в Twitter’е сообщает, что несколько сотрудников сообщили о раненых и убитых в здании. По некоторым сообщениям, число убитых может составлять до пяти человек.

Непредставившийся сотрудник органов безопасности сообщил, что один нападавший были убит сотрудниками службы охраны. «С камер видеонаблюдения я видел троих нападавших, вошедших в здание телеканала. Они застрелили охранника и затем проникли в здание. Они бросили гранаты и открыли огонь», – сказал новостному агентству France-Presse репортер Shamshad TV Файсал Заланд, которому удалось покинуть здание через заднюю дверь. С момента атаки плановое вещание Shamshad TV приостановлено.

Пока нет сведений о жертвах среди сотрудников телекомпании и личности нападавших. Представители движения «Талибан» отвергли причастность к этому нападению.

В прошлом году в результате нападения смертника «Талибана» погибли семь сотрудников крупнейшего частного телеканала Афганистана Tolo.