Таджикистан вновь намерен закупать газ у Узбекистана

Душанбе и Ташкент обсуждают вопрос возобновления поставок узбекского «голубого топлива» в Таджикистан. Во втором раунде переговоров, состоявшихся в Ташкенте, узбекская сторона запросила за каждую тысячу кубометров топлива около 150 долларов США.

Олимджон Рахимов, главный бухгалтер предприятия «Таджиктрансгаз», сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что таджикская сторона до конца месяца рассмотрит озвученную цену за топливо и определит потребности отечественных промышленных предприятий в природном газе.

По его словам, узбекская сторона предложила, в случае согласования всех пунктов соглашения, подписать документ в декабре в Ташкенте. Ранее газораспределяющая компания заявляла, что на первом этапе сможет закупать топливо для промышленных предприятий в объеме от 350 до 800 млн кубометров в год.

Узбекистан прекратил поставки природного газа в Таджикистан в начале 2012 года ссылаясь на то, что увеличивает его экспорт в Россию и Китай. В 2011 году соседняя страна продала около 370 млн кубометров «голубого топлива» по 370 долларов за каждую тысячу кубометров. До 2000-х годов ежегодные поставки узбекского газа в страну составляли около 1 млрд кубометров.

В такой ситуации таджикские власти были вынуждены перевести многие крупные промышленные предприятия страны, в том числе алюминиевый завод «Талко» и душанбинский цементный завод, с природного газа на уголь.

За последние годы Таджикистан не раз пытался возобновить переговоры с узбекской стороной о поставках природного газа, но прежнее руководство Узбекистана всячески отклоняло эти предложения.