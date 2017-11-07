Бельгийке, ставшей жертвой нападения нью-йоркского террориста, ампутировали ноги

Гражданка Бельгии Марион Ван Рит, которая путешествовала по миру на велосипеде в благотворительных целях, оказалась жертвой террористического акта, совершенного 31 октября в Нью-Йорке 29-летним выходцем из Узбекистана Сайфуллой Саиповым. Медики спасли ей жизнь, но при этом им пришлось ампутировать ей обе ноги.

54-летняя Марион Ван Рит – путешественница, которая объездила сотни километров на велосипеде, посещая страны с тяжелыми климатическими условиями. Женщина недавно приехала вместе со своей семьей из города Антверпен в Нью-Йорк на каникулы.

Выжившая при теракте в нижней части Манхэттена топ-менеджер авиакомпании Belgian airline Марион Ван Рит была госпитализирована с тяжелыми травмами. На днях стало известно о том, что медики спасли жизнь Марион, но при этом им пришлось ампутировать ей обе ноги.

После жестокого нападения в минувший вторник в Нью-Йорке в больницу были госпитализированы муж Марион – Аристид Мелиссас и ее 16-летний сын Дарил. На момент теракта вместе с Марион находился ее племянник, который получил незначительные царапины.

Представитель правительства Бельгии подтвердил информацию о нынешнем состоянии здоровья этой семьи, но вместе с тем добавил, что впредь данные о здоровье семьи Марион Ван Рит не должны быть разглашены общественности.

Напомним, что 31 октября в Нью-Йорке водитель пикапа в четырех кварталах от мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года целенаправленно сбил своим автомобилем велосипедистов и пешеходов. Погибли восемь человек, одинадцать получили ранения. Нападавший – 29-летний Сайфулло Саипов, выходец из Узбекистана. Он жил в США легально с 2010 года.

Среди погибших – граждане Аргентины и Бельгии. Пятеро латиноамериканцев, ставших жертвами нападения, были выпускниками колледжа в аргентинском городе Росарио. Они приехали в Нью-Йорк отметить 30-летие выпуска, чтобы затем отправиться в Бостон, где живет еще один их бывший одноклассник. По сообщению министерства иностранных дел Аргентины, он единственный из всей группы остался в живых и находится в больнице с тяжелыми ранениями.