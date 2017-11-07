Численность постоянного населения Узбекистана составила 32,51 млн. человек

По состоянию на 1 октября 2017 года численность постоянного населения Узбекистана, по предварительным данным, составила 32 511,9 тыс. человек и увеличилась с начала текущего года на 391,4 тыс. человек или на 1,2%. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

При этом, численность городского населения составила 16 451,9 тыс. человек (50,6% от общей численности населения), сельского населения – 16 060,0 тыс. человек (49,4%).

В январе-сентябре 2017 года число родившихся составило 523,6 тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года (532,4 тыс. человек) снизилось на 8,8 тыс. человек, соответственно коэффициент рождаемости составил 21,7 промилле.

Наиболее значительное снижение коэффициента рождаемости отмечено в Хорезмской (с 20,7 промилле до 19,5 промилле), Бухарской (с 20,6 промилле до 19,5 промилле), Ферганской (с 21,9 промилле до 20,8 промилле), Ташкентской (с 20,2 промилле до 19,2 промилле), Кашкадарьинской (с 24,7 промилле до 23,8 промилле), Наманганской (с 23,5 промилле до 22,6 промилле), Андижанской (с 22,9 промилле до 22,1 промилле), Навоийской (с 22,3 промилле до 21,7 промилле) областях и Республике Каракалпакстан (с 20,7 промилле до 19,5 промилле).

Коэффициент смертности значительно увеличился в Андижанской (с 4,8 до 5,3 промилле), Наманганской (с 4,3 до 4,8 промилле), Джизакской (с 3,9 до 4,3 промилле), Сурхандарьинской (с 4,0 до 4,4 промилле), Ферганской (с 4,5 до 4,9 промилле), Кашкадарьинской (с 3,8 до 4,1 промилле), Навоийской (с 4,5 до 4,7 промилле), Сырдарьинской (с 4,7 до 4,9 промилле), Хорезмской (с 4,3 до 4,5 промилле) областях и Республике Каракалпакстан (с 4,4 до 4,6 промилле).

Самый низкий уровень смертности отмечен в Кашкадарьинской (4,1 промилле), Бухарской (4,3 промилле), Джизакской (4,3 промилле) и Самаркандской (4,3 промилле) областях.

В январе-сентябре 2017 года органами ЗАГС было зарегистрировано 192,7 тыс. браков и 23,6 тыс. разводов, в расчете на 1000 населения приходится 8,0 браков (в январе-сентябре 2016 года – 7,4 браков) и 1,0 разводов (в январе-сентябре 2016 года – 0,9 разводов).

По предварительным данным, в январе-сентябре 2017 года по республике число прибывших составило 120,8 тыс. человек, число выбывших 136,1 тыс. человек. Соответственно, сальдо миграции составило минус 15,3 тыс. человек, против минус 20,7 в соответствующем периоде 2016 года.

Наиболее значительное отрицательное сальдо миграции наблюдается в Ташкентской (минус 4,8), Самаркандской (минус 3,9), Кашкадарьинской (минус 3,4), Ферганской (минус 2,0), Бухарской (минус 1,8), Андижанской (минус 1,5) областях и Республике Каракалпакстан (минус 3,4). Положительное сальдо миграции наблюдается в г.Ташкенте (плюс 10,8).

Высокие показатели младенческой смертности отмечены в г.Ташкенте – 17,9 (на 1000 живорожденных), Хорезмской – 16,0, Андижанской – 15,6, Наманганской – 14,2, Джизакской – 14,1, Сырдарьинской – 13,7 областях и Республике Каракалпакстан – 15,0.