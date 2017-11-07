В Казахстане с 1 января 2018 года увеличится размер прожиточного минимума

На брифинге в Астане вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что с 1 января 2018 года величина прожиточного минимума (ВПМ) увеличится с 24 459 тенге (около 73 долларов) до 28 284 тенге.

На сегодня рассчитанная на основе минимальных норм потребления основных продуктов питания в среднем на душу населения ВПМ состоит из продовольственной и непродовольственной частей с соотношением 60 на 40 процентов.

«По данным официальной статистики, изменилась структура потребления населения. Доля расходов на непродовольственные товары и услуги у населения составили порядка 45 процентов. Поэтому было принято решение изменить структуру прожиточного минимума на соотношение 55-45 процентов», – сказала Жакупова.

По данным комитета по статистике Министерства национальной экономики, величина прожиточного минимума в Казахстане в октябре 2017 года составила 25 738 тенге, что на 2,4 процента выше показателя предыдущего месяца.