В Самарканде неизвестные с ножом напали на крупного валютчика

В Пастдаргамском районе Самаркандской области Узбекистана неизвестные с ножом напали на одного из крупных в районе валютчиков Абдуллу Арифжанова, известного в народе по прозвищу «Абдулла долларчи». У Арифжанова украли крупную сумму иностранной валюты и бросили его в яблоневый сад. Мужчина с ножевыми ранениями госпитализирован в районную больницу.

Как сообщил «Озодлику» сотрудник правоохранительных органов Пастдаргамского района, неизвестные с ножом напали на Абдуллу Арифжанова с целью забрать у него крупную сумму денег. Валютчик в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу.

– Они напали на него с ножом и забрали у него деньги. Украли несколько тысяч долларов, а самого бросили в яблоневый сад. В настоящее время идет следствие. Разыскиваются лица, напавшие с ножом на Арифжанова, – сказал сотрудник правоохранительных органов репортеру нашего радио.

Как стало известно «Озодлику» со слов источников в Самарканде, Абдулла Арифжанов считался одним из самых богатых людей в Пастдаргамском районе.

Мужчина владел несколькими магазинами и занимался куплей-продажей иностранной валюты. По словам односельчан, по этой причине местные жители прозвали его «Абдулла долларчи».

– Люди, которые хотели обменять крупную сумму валюты, шли в его «точки» в городе Джума. Он менял только крупную сумму валюты. Говорят, что на него напали с ножом, чтобы забрать у него деньги. Абдулла все время носил при себе 5-10 тысяч долларов, – сказал один из собсеседников из Пастдаргамского района.

Стоит отметить, что в Узбекистане нередко происходят случаи нападения с ножом на лиц, занимающихся куплей-продажей иностранной валюты и золота.

В прошлом месяце в Кызырыкском районе Сурхандарьинской области была убита 36-летняя Зулайхо Худоймуродова, известная в народе как «Зулайхо тиллочи». Женщина занималась продажей золота. По данным правоохранительных органов, на Худоймуродову с ножом напала беременная женщина, являвшаяся ее постоянной клиенткой.