Nestle закрывает один из своих заводов в Узбекистане

Nestle Uzbekistan приняла решение с 1 декабря 2017 года закрыть завод по производству питьевой воды в Ташкенте. Об этом новостному сайту Podrobno.uz сообщила менеджер по связям с общественностью и корпоративным вопросам компании Нигора Акилова.

Ташкентский завод, запущенный в 2011 году, будет выставлен на продажу. Таким образом, компания остановит бизнес по доставке бутилированной воды в формате 18,9 литров, а также приостановить выпуск воды в формате 5 литров.

«Такое решение связано с текущими приоритетами бизнеса и необходимостью перехода к более оптимальной структуре организации на фоне новой рыночной конъюнктуры», – сообщила Акилова.

Nestle планирует полностью сфокусироваться на развитии других форматов воды, а также на производстве пакетированного молока и молочных продуктов.

Сегодня на территории страны работают еще две фабрики Nestle Uzbekistan в Намангане по выпуску питьевой воды и производству молочных продуктов.