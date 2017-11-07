Инаугурация Жээнбекова пройдет без участия глав других государств

На инаугурацию избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова главы зарубежных государств приглашаться не будут. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) рассказал руководитель аппарата президента Алмаз Усенов.

По его словам, такое решение принято «с учетом мировой практики». Он добавил, что на церемонию пригласят всех послов зарубежных стран в Кыргызстане.

Инаугурация Сооронбая Жээнбекова назначена на 24 ноября. Он победил на президентских выборах 15 октября, набрав более 54 процентов голосов избирателей.

Срок полномочий действующего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Ранее стало известно, что 15 ноября Атамбаев планирует дать итоговую пресс-конференцию.