Кадыров призвал Зюганова извиниться за отказ от идеи захоронить Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал проявлением «старческого слабоумия» отказ лидера КПРФ Геннадия Зюганова от идеи захоронить тело Ленина. Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале. Лидер КПРФ ранее заявил, что его сторонники готовы дать отпор «болтовне» о захоронении Ленина. Кадыров призвал Зюганова извиниться за эти слова.

Ранее с предложениями захоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции. Одной из последних с таким заявлением выступила телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году. После этого за погребение Ленина высказались Кадыров и депутат Госдумы Наталья Поклонская.