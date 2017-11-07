Юрий Мильнер: я не пытался влиять на Facebook по заказу Кремля

Живущий в Соединенных Штатах российский бизнесмен и инвестор Юрий Мильнер назвал «выдумками» предположения о том, что его фонд DST Global I – совладельцем которого также является миллиардер Алишер Усманов – инвестировали в Facebook и Twitter не для получения прибыли, а для того чтобы позволить Кремлю опосредованно установить контроль над крупнейшими социальными медиа в США.

Такие предположения появились в прессе после публикации Международным консорциумом журналистов расследования, получившего название «Райское досье». В нем, в частности, говорится, что в 2009–2010 годах DST Global I купил около 10 процентов акций Facebook. Авторы расследования отмечают, что одним из инвесторов DST Global I был «Газпром инвестхолдинг», владельцем которого является «Газпром». The Guardian также напоминает, что в 2015 году Мильнер инвестировал 850 миллионов долларов в компанию Cadre, стартап Джареда Кушнера – зятя и советника Дональда Трампа, который впоследствии стал президентом США.

В открытом письме, озаглавленном «О социальных сетях, выборах 2016 года и о том, как быть русским», Мильнер утверждает, что все вложения его структур в Facebook, Twitter и проект зятя Трампа носили исключительно коммерческий характер и не преследовали никаких других целей. В частности, представители российского инвестора не входили в советы директоров. По словам Мильнера, его фонд вышел из капитала Facebook и Twitter задолго до выборов 2016 года, когда, как утверждается, эти соцсети были использованы российскими структурами для воздействия на предвыборную кампанию. «Теория о том, что мы инвестировали в социальные сети для того, чтобы оказать на них влияние, не имеет никакой логики... Вы можете принять эти выдумки за правду, только если видите мою национальную принадлежность подозрительной саму по себе», – пишет инвестор, сетуя на то, что «после 2016 года быть русским <в Америке> стало подозрительным». Мильнер в связи с этим напомнил, что в Соединенных Штатах живет около трех миллионов людей, которые идентифицируют себя как россияне, причем многие из них работают в IT-индустрии.

5 ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, получивший название «Райское досье» или «Досье райских островов» (Paradise Papers). Репортеры изучили почти 13,5 миллионов секретных документов и вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков и бизнесменов.