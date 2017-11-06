Цены на нефть растут после перемен в руководстве Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть во вторник продолжили рост и достигли максимальных показателей за последние два года. Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки в почти 63 доллара.



Ряд экспертов связывает рост котировок с недавними переменами в правящих кругах Саудовской Аравии – одной из крупнейших нефтедобывающих держав. 5 ноября стало известно об отстранении от власти и аресте 11 высокопоставленных чиновников, в том числе министров и членов королевской семьи. По сообщениям источников агентства Reuters, большинству из них предъявлены обвинения во взяточничестве, отмывании денег и других преступлениях. Среди них – миллиардер Аль-Валид бин Талал.

Аресты высокопоставленных деятелей, по мнению наблюдателей, свидетельствуют об укреплении позиций наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который недавно возглавил антикоррупционный комитет. Принц Мохаммед считается сторонником сокращения квот ОПЕК на добычу нефти, что может привести к дефициту нефти на мировом рынке.

Цены на нефть резко упали в 2014 году, что послужило, в том числе, одной из причин резкого падения курса рубля. После того, как котировки нефти начали расти, курс российской валюты по отношению к доллару стабилизировался.