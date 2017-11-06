США и Япония продолжат оказывать давление на Северную Корею

Президент США Дональд Трамп назвал ядерную и ракетную программу Северной Кореи «угрозой миру» и повторил, что «эпоха стратегического терпения» с Пхеньяном закончилась. Выступая 6 ноября после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, Трамп сказал, что обе страны работают, чтобы противостоять «опасной агрессии» со стороны Северной Кореи. «Ядерная программа Севера является угрозой цивилизованному миру и международному миру и стабильности», – сказал Трамп на пресс-конференции с Абэ.

Японский премьер-министр поддержал позицию Трампа о том, что «все варианты рассматриваются», когда речь идет о Северной Корее, и подчеркнул, что две страны имеют «на 100 процентов» общее мнение по этому вопросу. Абэ заявил о намерении заморозить активы 35 компаний и отдельных личностей из КНДР.

Перед встречей с Абэ Трамп подверг критике торговые отношения Японии с Соединенными Штатами, заявив, что они «несправедливы и открыты». «США много лет испытывали значительный торговый дефицит с Японией», – сказал Трамп бизнес-лидерам во время выступления в Токио.

Трамп продолжает поездку по странам Азии, которая началась с Японии. Как сообщает Белый дом, во время визита президент встретился с американскими и японскими военнослужащими, участвовал в двусторонних встречах и общественных мероприятиях с премьер-министром Синдзо Абэ, с императором и императрицей, японскими и американскими бизнес-лидерами и с семьями японских граждан, похищенных северокорейским режимом. Президент поздравил премьер-министра Абэ с недавней победой на выборах и подтвердил желание продолжать тесное сотрудничество с Японией.



Встреча президента Трампа с премьер-министром Абэ укрепили общую решимость максимально оказывать давление на Северную Корею, в том числе в рамках трехстороннего сотрудничества с Республикой Корея, говорится в пресс-релизе Белого дома. Президент Трамп подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов защите Японии через весь спектр военных возможностей США, как ядерных, так и обычных, отмечается в сообщении для прессы.