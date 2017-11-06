МВД КР не рассматривает политическую версию убийства брата депутата

Следствие рассматривает несколько версий убийства брата депутата парламента Кыргызстана Аиды Саляновой Улана Салянова, застреленного в собственном доме в ночь на понедельник. Как носящее политический характер дело не рассматривается, сообщает МВД Кыргызстана.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по статье 97 уголовного кодекса «Убийство». Расследование проводит следственная служба МВД.

По данным ведомства, 6 ноября в дежурную часть поступила информация о разбойном нападении, совершенном в селе Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области. Прибывшими на место сотрудниками милиции установлено, что в ночь на 6 ноября примерно в 01:30 несколько неизвестных в масках проникли в дом Улана Салянова. По предварительным данным, злоумышленники произвели два выстрела из огнестрельного оружия в 42-летнего Улана Салянова, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевший от полученных ран скончался в территориальной больнице, куда был доставлен. В момент совершения преступления в доме находились хозяин и члены его семьи.

По словам родственников, в дом ворвались три-четыре человека в масках и потребовали деньги. Хозяин дома Улан Салянов вступил с ними в перепалку, в результате чего был застрелен.

По данным МВД, преступники предположительно скрылись на минивэне белого цвета. Органами внутренних дел по городу Бишкеку и Чуйской области введен план «Перехват».

Аида Салянова – депутат оппозиционной фракции «Ата Мекен» в парламенте, бывший генеральный прокурор. 10 октября Ленинский районный суд Бишкека признал ее виновной в злоупотреблении должностным положении в бытность министром юстиции и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.