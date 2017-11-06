МЧС Кыргызстана: очереди на границе с Казахстаном уменьшились

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана сообщает, что к полудню 6 ноября на пункте пропуска «Ак-Тилек» в Чуйской области осталось 30 грузовых машин, на КПП «Чалдыбар» очередей, как сообщается, нет. МЧС Кыргызстана сообщает также, что к 11 часам 30 минутам по местному времени на пункте пропуска «Ак-Жол» оставалось пять легковых машин и один автобус. На КПП «Чон-Капка» в Таласской области в очереди стоят 76 грузовиков и несколько легковых машин.

Корреспонденты Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода) с пункта пропуска «Ак-Тилек» сообщают, что ежедневно казахстанские пограничники пропускают до 100 грузовых автомобилей. С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска. 18 октября на переговорах в Астане главы правительств двух стран договорились облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом с 19 октября. Но водители большегрузных машин жаловались, что для них ситуация не изменилась.

На саммите глав правительств стран ЕАЭС в Ереване (Армения) 25 октября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил «существенное расхождение» данных по объему товарооборота между Кыргызстаном и Китаем и объяснил усиление контроля на границе намерением снизить контрабанду. Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков в ответ заявил, что «такая проблема есть во всех странах ЕАЭС».