Вячеслав Мальцев заявил о задержании более ста сторонников

Лидер признанного экстремистским и запрещенного на территории России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев рассказал телеканалу «Дождь», что по всей России задержано более 100 его сторонников. Он отметил, что его сторонников в сюжетах по телеканалу «России-24» выставляют «террористами».

Накануне ФСБ отчиталась о задержании участников некой законспирированной ячейки движения «Артподготовка», которые якобы готовили 4 и 5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских. В ФСБ заявляли о готовящихся «экстремистских акциях», чтобы спровоцировать беспорядки, говорится в публикации на сайте «Дождя». Задержания проводились в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске.

По данным агентства РБК, которое ссылается на МВД, были задержаны 14 человек.

Вячеслав Мальцев, комментируя задержания своих сторонников, ранее говорил, что «Артподготовка» – это только youTube-канал, а не организация.

4 ноябре в Москве и Подмосковье прошло более 20 обысков, связанных с задержаниями участников движения «Артподготовка». У активистов изъяли электронные носители информации. По словам источника РБК, полученные сведения пополнили «доказательную базу» обвинения.