У председателя Госкомтуризма Узбекистана появится турецкий советник

Бывший депутат Национальной ассамблеи Турции Садик Бадак в ближайшее время будет назначен советником председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Азиза Абдухакимова.

Как сообщили новостному сайту Podrobno.uz в Госкомтуризме, чиновник имеет многолетний опыт развития туризма в своей стране. Его кандидатура выдвинута турецкой стороной во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Турцию 25-26 октября.

Ожидается, что к своей работе советник приступ уже в ноябре этого года. При его содействии будет разработан стратегический план развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.

В круг основных задач специалиста войдет участие в развитии туристической инфраструктуры регионов страны, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства и выработка дополнительных стимулирующих мер ускоренного развития туризма.

Турецкий советник также примет участие в изучении потенциальных зарубежных рынков для Узбекистана, подготовке предложений по развитию туристических брендов, новых турпродуктов, а также разработке предложений по дальнейшему совершенствованию организационной структуры Госкомтуризма.