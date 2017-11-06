Бабанов об уголовном деле: Не надо меня демонизировать

4 ноября Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова и других лиц по статьям «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».расовой или религиозной вражды.

Дело касается выступления Бабанова на встрече с жителями микрорайона «Амир Тимур» города Оша 28 сентября во время предвыборной агитации, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

В ответ депутат распространил заявление, в котором говорится, что «сегодня все мы стали свидетелями произвола со стороны правоохранительных органов, которые возбудили абсолютно надуманное, политическое уголовное дело». «Там все сшито белыми нитками, и это известно каждому из нас», – заявил Бабанов.

«Властьимущие не могут понять, что не Бабанов источник всех проблем. От того, что они устранят меня с политического поля, жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся. Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Правда все равно выйдет», – отмечает он.

Как рассказали «Азаттыку» представители партии «Республика», Омурбек Бабанов находится в России, где получает лечение. Когда Бабанов вылетел в Россию и намерен ли вернуться в Кыргызстан, не сообщается.

Напомним, что на выборах президента КР Омурбек Бабанов был основным оппонентом кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова.