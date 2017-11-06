В Техасе 27 человек убиты при нападении со стрельбой

В Баптистскую церковь в городе Сазерленд Спрингс (в 48 километрах к югу от Сан-Антонио штата Техас) во время воскресной службы (в 11.30 по местному времени) вошел мужчина и открыл огонь.

Мотивы нападавшего пока не известны. Он был застрелен полицией.

АBC News со ссылкой на источник сообщает о 20 убитых и 30 раненых. По данным полиции, погибли по меньшей мере 27 человек, передает Би-Би-Си.

«Мы молимся за всех, кто пострадал от этого дьявольского действа. Спасибо полиции за их быструю реакцию», – сказал губернатор Техаса Грег Эббот.

Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится с визитом в Японии, написал в своем Twitter'е, что следит за ситуацией.

«Наши сердца с Техасом», – написала первая леди США Мелания Трамп.

1 октября 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу на кантри-концерте из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay – 58 человек были убиты, более 500 ранены, а сам стрелок покончил с собой, когда полиция ворвалась в его номер.