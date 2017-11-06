Paradise Papers: опубликованы «взрывные» разоблачительные материалы

Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, по масштабу сопоставимый с «панамскими досье».

Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов. Результаты расследования, получившего название «Райские досье» или «Файлы райских островов» (Paradise Papers), опубликованы в воскресенье, 5 ноября. Разоблачение бросает, в частности, свет и на деловые связи высокопоставленных членов администрации американского лидера Дональда Трампа с российскими приближенными президента Владимира Путина.

Так, в расследовании фигурирует имя американского министра торговли Уилбура Росса, которого связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России «Сибур». Об этом сообщила «Немецкая волна».

Телеканал Би-Би-Си рассказал о попытках уклониться от уплаты налогов, которые предпринимал лорд Майкл Эшкрофт, бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании. Речь идет, как рассказывает репортер канала, о десятках миллионах фунтов стерлингов.