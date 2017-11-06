«К власти пришел новый президент, а газа в стране до сих пор нет»

Резюме

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«Я пишу из махалли «Эски Шахар» в Ходжайлийском районе Республики Каракалпакстан. Народ не видел природного газа с 2004 года, люди очень недовольны этим. Президент приезжал к нам в феврале этого года и увидел ситуацию своими глазами.

Дрова у нас стоят 70 тысяч сумов. Угля вообще нет. Газовые баллоны выдают раз в два месяца. К власти пришел другой президент, а газа у нас до сих пор нет. Я четыре раза писал в президентский портал и хокимият. Но мои обращения не дали никакого результата. Мы готовим еду на китайских плитах. Мы замучались. Потому что плитка потребляет очень много электроэнергии! За электричество каждый месяц платим 300 тысяч сумов. Все наши деньги уходят на дрова и электричество».

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!