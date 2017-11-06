«Мы живем в “Бомбее”» (видео)

Резюме

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«На снятом мной видео запечатлена улица имени Шарафа Рашидова – центральная улица города Денау в Сурхандарьинской области. Эта улица настолько грязная, что в одно время ее даже критиковали по ТВ. Хоким области лично стоит во главе снова самовольно построенных домов. Но, несмотря на то, что власти пытаются благоустроить улицу, жители оставляют пастись свой скот прямо вдоль центральной улицы.

Наш Денау в одно время был знаменит во всей республике. Его даже называли «Бомбеем». Однако, увидев сегодняшнее состояние города, убеждаешься в том, что город действительно превратился в настоящий «Бомбей».

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!