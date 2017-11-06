Путин поручил провести переговоры с Узбекистаном о поставках вооружений

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны провести переговоры с Узбекистаном о подписании соглашения о порядке контроля над целевым использованием продукции военного назначения.

Распоряжение российского главы опубликовано на Официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между РФ и Республикой Узбекистан о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между РФ и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 год», – говорится в документе.

Согласно распоряжению, по завершении переговоров правительству России поручено принять решение о подписании данного соглашения.

Договор о развитии ВТС между Россией и Узбекистаном был подписан в Москве 29 ноября 2016 года. Документ определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения.