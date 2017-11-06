В Таджикистане свернула деятельность НПО по работе с секс-меньшинствами

На севере Таджикистана прекратила свою деятельность организация, защищающая права секс-меньшинств. Общественная организация «Рохи зиндаги» (Жизненный путь) на протяжении семи лет работала с уязвимыми группами в Бустоне (бывший Чкаловск) Согдийской области.

Руководство организации сообщило Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что из-за специфики работы не раз на них оказывалось давление с требованием прекратить свою деятельность. ​Альбина Ишкуватова, руководитель ОО «Рохи зиндаги», сказала, что они пришли к решению о закрытии НПО после череды изнуряющих проверок.

По ее словам, прокуратура проверила финансовую деятельность организации, но не обнаружила ни одного факта присвоения либо нецелевого использования грантов.

«Было лишь обнаружено несколько недостатков – полностью не были заполнены трудовые книжки и личные листы сотрудников, а также наши сотрудники не имели соответствующего образования. Нам сделали предупреждение. Мы устали от проверок администрации, пожарной службы, прокуратуры, других проверяющих органов и приняли решение прекратить свою деятельность», – сказала она.

Многие общественные организации сетуют на ухудшение условий работы после внесения поправок в законы «О борьбе с коррупцией» и «Об общественных организациях», позволяющих устраивать проверки на предмет источника получения и расходования грантов.