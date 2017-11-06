В России после заявлений Мальцева о революции задержаны сотни человек
Более 400 человек задержаны в России 5 ноября по обвинению в участии в акции запрещенного движения «Артподготовка». В Москве, по последним данным, в полицию попали 376 человек, в Санкт-Петербурге – 13. Известно также о задержанных в Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове и Омске.
Государственные информагентства со ссылкой на неназванные источники сообщают, что при досмотре у некоторых задержанных обнаружили ножи и кастеты. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. При этом известно, что в центре Москвы полиция задерживала случайных прохожих. В автозаки, в частности, попали подростки, которые играли в Pokemon Go.
Кроме этого, в Москве были задержаны около 20 участников чтений Адама Смита.
Известно также о задержании на Манежной площади журналиста «Эха Москвы» Андрея Ежова.
Лидер движения «Артподготовка» националист Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Сам Мальцев в настоящее время находится за границей. Движение «Артподготовка» признано в России «экстремистским».
За несколько дней до 5 ноября по всей стране были задержаны десятки сторонников Мальцева. ФСБ утверждает, что активисты «Артподготовки» якобы планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских.
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