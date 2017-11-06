Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков заявил, что Узбекистан готов покупать кыргызские товары, сообщает Kloop.kg. Из-за проблем на кыргызско-казахской границе Кыргызстан ищет альтернативные рынки сбыта для своей продукции.

Новиков сообщил, что в Ташкенте были подписаны несколько двусторонних контрактов. По его словам, Кыргызстан может предложить Узбекистану картофель, молочную продукцию, строительный камень и уголь.

«В ближайшее время будем готовить бизнес-диалог с узбекскими партнерами, чтобы предприниматели могли представить нашу продукцию и найти партнеров», – сказал он.

Также Новиков добавил, что прорабатывается вопросы сотрудничества с китайской стороной.

Ранее президент КР Алмазбек Атамбаев поручил правительству решить вопрос с альтернативными рынками сбыта для скоропортящейся продукции, которая застряла на кыргызско-казахской границе, в Узбекистан и Китай.

Также Атамбаев заявил, что необходимо срочно проектировать и строить железную дорогу Китай – Кыргызстан – Узбекистан.