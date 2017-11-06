В рамках CASA-1000 Кыргызстану необходимо построить 450 км линий до Таджикистана

Для реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане предполагается строительство линии электропередач от подстанции «Датка» до границы с Таджикистаном, протяженностью около 450 км. Об этом говорится в материалах Нацэнергохолдинга КР.

По проекту, трасса линии 500 кВ переменного тока будет проходить от подстанции «Датка» в Кыргызстане до подстанции «Худжент» в Таджикистане. Далее ЛЭП протянут до Пакистана через территорию Афганистана.

CASA-1000 предполагает экспорт электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан и Афганистан в летнее время. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард долларов, из которых 233 миллиона долларов будут направлены непосредственно Кыргызстану.

Возврат денег предполагается осуществлять за счет средств, полученных от экспорта электроэнергии в рамках проекта CASA-1000. 12 мая 2016 года в таджикском городе Турсунзаде состоялась официальная церемония запуска проекта CASA-1000.

Кыргызстан планирует приступить к строительству ЛЭП в рамках проекта в 2018 году и закончить его в течение двух лет.