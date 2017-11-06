За неделю Казахстан не пропустил более 100 тонн продукции из Кыргызстана

С 21 по 28 октября в Казахстане выявлено 16 случаев нарушения правил ввоза товаров из Кыргызстана. Всего за неделю в Кыргызстан возвращено больше 100 тонн продукции. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза РК.

Как отмечается, в 3 случаях продукция была ввезена без фитосанитарного сертификата, трижды выявлены вредители и в 10 случаях отсутствовала маркировка на упаковках.

3 ноября в Кордайском районе во время фитосанитарного контроля в партии хурмы весом 20 тонн из Кыргызстана обнаружен вредитель, в связи с чем, товар возвращен обратно.

С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска. Больше всего пострадали водители большегрузных машин со скоропортящимися продуктами на борту. В ходе переговоров в Астане главы правительств двух стран договорились облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом с 19 октября.

Усиление погранконтроля Астана объясняет борьбой с контрабандой из Кыргызстана. Бишкек в свою очередь считает, что казахстанская сторона создает «искусственные барьеры».