Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался полиции Бельгии
Отстраненный от власти каталонский лидер Карлес Пучдемон сдался бельгийской полиции. Об этом сообщает бельгийская общественная телекомпания VRT со ссылкой на свой источник. Прокуроры Бельгии, у которых есть европейский ордер на арест из Испании для Пучдемона и четырех его соратников, должны в ближайшее время сообщить подробности СМИ.
Национальный высокий суд Испании выдал международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых экс-министров его кабинета. Против них выдвинули обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств. Мадрид направил запрос на задержание каталонских политиков в прокуратуру Бельгии.
Ранее в пятницу Карлес Пучдемон заявил, что готов выставить свою кандидатуру на региональных выборах, но кампанию будет вести из-за границы. По словам политика, благодаря глобализации «предвыборную кампанию можно вести откуда угодно». Пучдемон отметил, что считает себя и своих соратников «легитимным правительством» Каталонии.
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