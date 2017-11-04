Премьер-министр Ливана уходит в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку. В телевизионномобращении Харири сообщил, что основной причиной отставки стало, в частности, вмешательство Ирана и движения «Хезболла» во внутренние дела Ливана.

Кроме того, Харири отметил, что покидает свой пост и из соображений собственной безопасности. По словам политика, в Ливане сейчас царит атмосфера, напоминающая обстановку незадолго до убийства его отца. Рафик Харири занимал должность главы правительства Ливана в конце 90-х начале 2000-х годов. Он погиб в результате теракта в Бейруте в феврале 2005 года.

Сейчас Саад Харири находится в Саудовской Аравии. По данным Reuters, президент Ливана Мишель Аун, отметил, что планирует обсудить обстоятельства отставки с Харири сразу после его возвращения.

Саад Харири занимал пост премьера Ливана с 2009 по 2011 год. Его кабинет ушел в отставку на фоне событий так называемой «арабской весны». В 2016 году Харири вновь был назначен премьер-министром страны.